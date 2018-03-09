الكويت توضح حقيقة ضبط تمثال فرعوني في مطار الكويت

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أصدرت الكويت بياناً صحفياً بشأن الاستيلاء على تمثال من العصور القديمة الفرعونية حيث قالت إنه في ضوء تقارير الصحف الكويتية التي تفيد بأن سلطات مطار الكويت صادرت تمثالاً يشتبه في أنه فرعوني ، اتصلت السفارة بمسؤولي الإدارة العامة للجمارك، وقد تم تأكيد الخبر وتم إرسال كتاب للسلطات الكويتية ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. لتحديد هوية التمثال، سواء كان فرعوني أم لا.

والجدير بالذكر أن السفارة تواصلت مع الدكتور سلطان الدويش ، مدير دائرة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للفنون والثقافة ، وقال إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية لفحص التمثال اليوم ، وأن اثنين من أساتذة التاريخ و علم الآثار في جامعة الكويت، الدكتور محفوظ والدكتور أحمد سعيد ، سيقوموا باعداد التقرير حول هذا التمثال ستقدم السفارة التقرير الفني حالما يتم إعداده.

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ومن جانب اخر تدعو السفارة جميع المقيمين في دولة الكويت إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي امتلاك الآثار المصرية التي يرغبون في تهريبها إلى دولة الكويت، حيث يتسبب ذلك في مسألة الأطراف المعنية من قبل السلطات المختصة.

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