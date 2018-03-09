وزارة الخارجية تصدر بياناً بشأن مقتل مصريين في جنوب أفريقيا

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صباح اليوم أصدرت سفارة مصر بجنوب أفريقيا، بياناً بشأن ما تم عرضه على بعض الشاشات التليفزيونية المصرية، يوم الخميس الماضي، حيث أُذيع خبر مقتل مواطنين مصريين في جنوب أفريقيا، وكثرت التعليقات حول دور السفارة المصرية في مثل هذه الحوادث، وطالبت التدخل السريع من السلطات المعنية بجنوب أفريقيا، حتى يتم اكتشاف ملابسات الحادث، ومتابعة هذه القضية والوصول إلى مرتكبي هذا الحادث والقبض عليهم، وتقديمهم إلى المحاكمة، وجاءت بعض التعليقات على صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك أن السفارة غير مهتمة ولا تقدم أي مساعدات حتى تتعرف على ملابسات هذه القضية.

وقامت السفارة المصرية بتقديم التعازي لأسرتي المواطنين المصريين الذين قتلوا في هذا الحادث الاليم، داعين المولى أن يرحمهم ويرزق أهلهم الصبر والسلوان.

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وأكد “أيمن ولاش” الذي يشغل منصب المتحدث الإعلامي المصري بجنوب أفريقيا، أن الحادث وقع يوم السبت الماضي الموافق 3 مارس 2018، في العاصمة أوليفون هوت بوش، حيث قام مجهولون بإطلاق النار على المواطنين المصريين، وهم : “تامر أحمد سيد أحمد” 18 سنة، يحمل فيزا منتهية الصلاحية، مركز الزقازيق، تابع لمحافظة الشرقية، و “محمد عماد عبد الستار” 38 سنة مقيم بطلب لجوء، من مواليد محافظة المنوفية مركز شبين الكوم، وتم الحادث أثناء جمعهم لأقساط التجارة الخاصة بهم، فقد كانوا يتاجرون في السجاد واللوحات.

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كما أشار أيمن، أنه في صباح يوم الإثنين الموافق 5 مارس الجاري حضر إلى السفارة المصرية مواطنان يحملون الجنسية المصرية، وهم: أحمد هجرس، ومحمد شايش، لتقديم طلب استخراج تصاريح نقل جثامين الحادث إلى مصر، ولكن نظراً لسير التحقيقات لابد من وجود الجثامين لدى المحليين الجنائيين حتى انتهاء التحقيقات، وأصر المبلغين على استخراج التراخيص وتمت الموافقة على التراخيص، بالإضافة إلى الموافقة على نقل الجثامين، وقامت السفارة المصرية بعرض كافة المساعدات، ولكن المبلغين رفضوا وقاموا بتقديم طلب نقل الجثامين على نفقتهم الشخصية.

كما أكد المتحدث الإعلامي أن عند الإنتهاء من إجراءات ورجوع الجثامين مصر، تم مراسلة وزارة العلاقات الدولية والتعاون، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018، للتقدم بطلب رسمي، للتنسيق مع السلطات الخاصة بالتحقيق، لإطلاع السفارة المصرية بكل جديد في تحقيقات الحادث، هذا وتنفي السفارة المصرية في جنوب أفريقيا أي شائعات تتداول عبر وسائل التواصل بشأن أن السفارة غير مهتمة بالأمر.

كما أكدت السفارة أن حقوق المصريين في الخارج مضمونة، وأن السفارة متابعة لجميع أحوال الجالية المصرية، وأنها على متابعة جيدة لتحقيقات هذا الحادث، حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، كما تهيب بأبناء الجالية المصرية بسرعة التقدم بتسجيل بياناتهم بالسفارة المصرية، وتقنين وضع إقامتهم، حتى تسمح لهم السفارة بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات في أي وقت.