تعرف على أسباب وقف برنامج “أبلة فاهيتا” على قناة CBC

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أعلنت قناة “CBC” وقف برنامج أبلة فاهيتا الذي يذاع عبر شاشة القناة، وذلك بعد ما تورطت إدارة القناة لأكثر من 300 قضية حتى هذا الوقت الحالي.

وأكد شخص يعمل بكواليس البرنامج أنه قد تم وقف البرنامج من 3 أسابيع، وذلك لوجود عدد كبير من القضايا مرفوع ضد ملاك القناة وعلى الشركة المنتجة للبرنامج، وهذا ما أدي إلى اتخاذ القناة قرار وقف البرنامج، حتى يتم الإنتهاء من القضايا المرفوعة ضد القناة.

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كما أضاف المصدر أيضاَ أن الحلقات التي تعرض هي حلقات قديمة قد تم تسجيلها في وقت سابق من اتخاذ قرار وقف البرنامج، وعند الإنتهاء من عرض هذه الحلقات لن يكون حلقات جاهزة للعرض.

كما أشار في نهاية حديثه أن القناة قد طلبت من الشركة المنتجة تسوية جميع القضايا المرفوعة بشكل ودي، ولكن من المتوقع أن البرنامج لا يعود للعرض مجدداً على قناة CBC مرة أخرى.

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