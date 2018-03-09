بشرى سارة.. علاج المواطنين بلا تأمين وغير القادرين على نفقة الدولة

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أكد “عماد كاظم” الذي يشغل منصب مدير المجالس الطبية، أن المواطنين الذين لا يستفيدون بالتأمين الصحي وغير القادرين مادياً، سوف يستفيدون من العلاج على نفقة الدولة.

كما أضاف “كاظم” أثناء حوار على قناة DMC الفضائية، أن المجالس الطبية المتخصصة، والتي من شأنها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، أنه سوف يتم تحديد مبلغ العلاج على نفقة الدولة، حسب حالة المريض واحتياجاته.

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كما أشار أنه يوجد 1084 مكان حكومي على اتصال مباشر بالشبكة الرئيسية، والمسؤولة عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشار في حديثه على عدم وجود أية وساطة أو محسوبية، في أي قرار يتخذه المجلس للعلاج على نفقة الدولة، مثلما كان يحدث في وقت سابق.

كما أشار في نهاية لقاءه أن قسم التجميل والخلايا الجذعية، بالإضافة إلى بعض أمراض الضمور غير موجودين تحت منظومة العلاج على نفقة الدولة.

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