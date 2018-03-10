ننشر لكم موعد عرض الموسم الجديد من برنامج “أبلة فاهيتا”

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أعلنت مجموعة من المصادر خلال التصريحات التي قامت بها لموقع مصر 365، أنه سيتم إعادة تصوير الموسم الجديد من البرنامج التلفزيوني الشهير “أبلة فاهيتا” بعد شهر رمضان الكريم، وذلك بعد الجدل الذي قد أثاره البرنامج خلال الفترة الأخيرة وانتشرت على إثره شائعات حول توقف البرنامج بشكل نهائي.

وأكدت المصادر كذلك خلال التصريحات التي قامت بها أن الأخبار التي انتشرت حول إعادة تصوير البرنامج في الشهر المقبل ليس صحيحا على الإطلاق، وأن البرنامج سيتم إعادة تصويره بشكل أكيد بعد رمضان الكريم.

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كما ذكرت المصادر أيضا أن السبب وراء تأجيل تصوير حلقات البرنامج كل تلك الفترة ترجع إلى القائم على شخصية “أبلة فاهيتا” حاتم، والذي قد تقدم إلى الشركة المنتجة بطلب تأجيل تصوير البرنامج فترة يحصل خلالها على الراحة الكافية بعد الضغط والإرهاق الذي كان قد تعرض له خلال الموسم الماضي، بينما من المتوقع أن يتم بث حلقات الموسم الجديد من برنامج أبلة فاهيتا بعد عيد الأضحى.

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