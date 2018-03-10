موسى مصطفى موسى: من يتقاضى راتب ألف جنيه لا يستطيع أن يعيش في مصر

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قال المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية موسى مصطفى موسى إن الشخص الذي يتقاضى راتبًا يبلغ حوالي ألفا أو ألفي جنيه لا يسطتيع ان يعيش في مصر الآن في ظل أرتفاع الأسعار، ومن أجل أن يسطيع المواطن أن يعيش مع ظروف البلاد في الوقت الحالي يحتاج من حوالي 5 ألاف جنيه شهريا إلى 7 ألاف جنيه شهريا، وأضاف قائلا “بيكون ماشي مزنق”.

وقال موسى في مؤتمر صحفي “مصر دولة غنية بأفكار مهمة جدا يمكننا تنفيذها”، وأضاف ايضا خلال كلمه “مصر لديها أعداء خفيون، لكن لا أحد يستطيع التغلب على الشعب المصري”.

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