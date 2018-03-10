القومي للسكان يطلق مبادرة “شباب مصر” لتوعية شباب مصر في مختلف أنحاء الجمهورية

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قام المجلس القومي للسكان الذي يتبع وزارة الصحة والسكان بدعوة الشباب المصري إلى التفاعل مع مبادرة “شباب مصر” الذي قام المجلس بإطلاقها، حيث أنها قد أطلقت من اجل توعية المواطنين بالصحة الإنجابية ، والتعامل مع النمو السكاني العشوائي والأمراض المزمنة.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم أنه أطلق صفحة على الفيسبوك بعنوان “مبادرة الشباب المصري – المجلس الوطني للسكان” لتحسين فرص التواصل والتفاعل بين شباب الجامعات لتقديم أفكارهم الطموحة للحد من النمو السكاني.

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وينفذ “المجلس القومي للسكان” مبادرة لزيادة الوعي لدى سكان المراكز المختلفة في 15 مقاطعة بخصوص مختلف القضايا الصحية خلال الفترة من منتصف مارس إلى منتصف مايو، بمشاركة طلاب من كليات الطب وكليات الصيدلة وكليات التمريض.

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