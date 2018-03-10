خيري رمضان يعود مرة أخرى للتلفزيون بعد الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه

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ذكرت مصادر مطلعة أن خيري رمضان، مقدم برنامج “مصر النهاردة”، سيعود يوم السبت لاستئناف برنامجه بعد أن أفرج عنه من قبل النيابة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بسبب الأزمة الأخيرة مع وزارة الداخلية.

وأكدت المصادر، أن رمضان سيقدم الشكر في بداية الحلقة إلى كل من دعموه في محنته إما مسؤولين أو زملاء إعلاميين أو شخصيات عامة تدعمه، مشيراً إلى أن الحلقة ستعمل بشكل طبيعي، ركز على الأزمة التي عاشها مقدم برنامج “مصر النهاردة”.

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والجدير بالذكر أن الدائر 36 جنايات في شمال القاهرة المنعقدة في محكمة العباسية برئاسة المستشار مصطفى صالح قد قررت الإفراج عن الصحفي خيري رمضان بكفالة عشرة آلاف جنيه ، متهما إياه بنشر أخبار كاذبة من أجل الإضرار بوزارة الداخلية.

وجاء الحادث على خلفية إذاعة “رمضان” في إحدى حلقات رسالة من امرأة قالت إنها كانت زوجة ضابط شرطة زعم أنها تعاني من صعوبات في الحياة، وفكرت في العمل كخادمة، مما أثار استياء ضباط الشرطة وعائلاتهم.

وفي بيان تلفزيوني سابق، قال طاهر الخولي، وهو محامي خيري رمضان، إن موكله لم يكن ينوي إهانة الشرطة على الإطلاق، بل أنه يقدم كل الدعم للشرطة، مقابل تضحياتهم من أجل البلد.

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