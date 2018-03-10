“البرادعى” يطرح مجموعة من الأسئلة حول “التطبيع مع عرب 48”

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تابع موقع مصر 365 قيام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية السابق الدكتور “محمد البرادعي” بطرح عدد من الأسئلة فيما يتعلق بالتطبيع مع عرب 48 في الأراضي المحتلة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقد أعلن محمد البرادعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال “هل يمكننا التواصل ثقافياً على الأقل مع أهلنا في الأراضي المحتلة، ومع عرب 48 لمساندتهم ودعمهم أم سنستمر في عزلهم تحت شعار عدم التطبيع، والذي لا يطبق حالياً على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني! بعد سبع عقود من الفشل في التعامل مع القضية الفلسطينية هل من أمل في فكر مختلف؟”.

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وتابع محمد البرادعي عدد من الأسئلة في تغريدته عبر تويتر حيث قال “هل لدينا رؤية شاملة للتطبيع، وما يضر وما ينفع؟ مثلا هل التبادل الثقافي مع أهلنا في الضفة وغزة يضر القضية؟”.

وأضاف قائلاً “هل زيارة الأماكن المقدسة يكرس الاحتلال؟ هل تشجيع عرب 48 على زيارة الدول العربية يقلص الصلة معهم؟ هل يجب علينا ألا نتواصل مع المسجون لأننا نرفض سجنه؟”.

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