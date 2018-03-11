اجتماع خاص للحكومة لبحث مشروع “تطوير التعليم”

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تابع موقع مصر 365 أهم أخبار مجلس الوزراء ، حيث أمر رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” بعقد اجتماع استثنائي ، وتعد هذه المرة الأولى وذلك لمناقشة أهم ما قدمه الدكتور”:طارق شوقي” الذي يشغل منصب وزير التربية التعليم، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة، هذا بالإضافة إلى تطلعات رئيس الجمهورية في هذا الأمر، وينعقد هذا الاجتماع حتى يتناقش جميع الوزراء رؤية وزير التربية والتعليم، وذلك حتى يتم النظر في تطبيق هذا التطوير، بداية من العام الدراسي القادم طبقاً للإمكانيات المتوفرة.

كما أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سوف ينظر في الآليات المتعلقة، بتنفيذ المنظومة الجديدة وكل ما يتضمن المنظومة التعليمية، وقد وضعت رئاسة الوزراء هذه الإستراتيجية في أهم أولوياتها، وذلك لأن المنظومة المطبقة حالياًُ من زمن طويل، وأن الحكومة قد سمعت الكثير عن تطوير منظومة التعليم ولكن لم يتم التغيير في أي شئ يخص التعليم.

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ومن جهة أخرى أكد مصدر حكومي أن الحكومة قد بدأت في إعداد قاعدة بيانات عن مواقف السيارات العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك قبل أن يتم عرضها في اجتماع مجلس المحافظين، ثم عرضها على مجلس الوزراء، قبيل إرسالها للعرض على مجلس النواب ضمن الخطة الموضوعة لتعظيم موارد الدولة.

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