“انهيار عقار بالسيدة زينب” والدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث

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تابع موقع مصر 365 توجه قوات الحماية المدنية التابعة إلى محافظة القاهرة إلى منطقة السيدة زينب كما تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف من أجل رفع ركام العقار المنهار مساء اليوم الموافق العاشر من شهر مارس الجاري، وقد تم الاستعانة بلوادر من أجل سرعة إنهاء عملية رفع الركام.

وقد قامت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بالبحث عن الأشخاص أسفل العقار المنهار، وقد قام رجال الإنقاذ البري بالعمل السريع من أجل سرعة البحث عن الأحياء لمحاولة انقاذهم.

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وتعود أحداث الحادث إلى تلقي “غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة” بتلقي بلاغ من النجدة تفيد بأن هناك عقار قد انهار في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور قد تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم استدعاء كل من سيارات الإسعاف والمطافي من أجل إنقاذ سكان العقار.

وقد قام مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة اللواء “علاء عبدالظاهر” بمتابعة عملية رفع ركام العقار المنهار، وتابع أيضا عمليات البحث عن الناجين من الحادث، وأعلن “رئيس الحي” عن مفاجأة صادمة عن العقار المنهار والذي تبين أنه عقار مخالف وقد تم إصدار قرار من الحي بإزالة دورين في خطوة من أجل تخفيف الأحمال عن العقار خلال عام 1992م.

وقد أنهار العقار القائمة في منطقة السيدة زينب منذ قليل والذي يتكون من دورين إلى جانب الدور الأرضي، ولم يسفر الحادث إلى الوقت الراهن عن أي حالات وفاة أو أي أصابات حيث أن العقار كان شبة خالي من السكان إلا أن الجيران قد أكدوا على وجود مسن أسفل الأنقاض وطالبوا قوات الحماية المدنية بسرعة إنقاذه.

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