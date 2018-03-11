بالفيديو “أديب” يسخر من تصريحات الشيخة موزة “لن تستطيعوا محو جيناتنا”

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تابع موقع مصر 365 الانتقاد الحاد الذي وجه الإعلامي الشهير “عمرو أديب” إلى الشيخة موزة والدة سمو الأمير تميم حيث انتقد تصريحاتها الأخيرة والتي تم نشرها في باري ماتش الفرنسية وأكد أن نفس حوارها سوف يتم مشاهدة رد فعل له في خبر آخر.

وأضاف عمرو أديب أن الشيخة موزة قد صرحت خلال حوارها عن دول المقاطعة والتي تسميها هي شخصياً دول الحصار وهم الدول الأربعة العربية، والبحرين, الإمارات، حيث قالت “لن تستطيعوا محو جيناتنا”.

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وأعلن الإعلامي “عمرو أديب” من خلال إذاعة حلقة اليوم في برنامجه الإعلامي كل يوم على قناة ON E قائلاً “عفواً سيدتي العزيزة أنا معرفش إن ليكم أصل فرعوني مثلاً يعني علشان تتكلمي عن جينات قديمة قوي كدا وده نمرة واحدة، ونمرة اثنين الحرب النووية سيدتي ليست على الأبواب عايزك تطمئني يعني الزبادي واللبن الرايب بيجي من تركيا وإيران كل يوم وطبعاً حضرتك تعلمي أن كل الأشياء والحلويات الجميلة اللي حضراتكم تفضلوها بتوصل من باريس كل يوم”.

وأضاف “وحضرتك تعلمي أن طائرات الطيران القطري بتطلع كل يوم من مطارات قطر وتذهب إلى كل مكان في العالم جيناتكم ليست في خطر حضرتك ده مش حصار العراق ولا حصار غزة لتكوني من واخدة بال حضرتك”.

وأضاف “أن تصريحات المسؤولين في دولة قطر تعد متناقضة كل مرة يؤكدون أنهم غير متضررين وفي بعض الأوقات يطالبون بتعويضات من أجل الأضرار التي وقع عليهم من المقاطعة، أنا هعمل حملة لجمع المال من أجل قطر لو تقبلوها على نفسكم”.

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