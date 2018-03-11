اليوم القضاء الإداري ينظر في دعوى منع “منصور” من الظهور بالإعلام

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تابع موقع مصر 365 اليوم تصدر الدائرة الثانية التابعة إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصرية تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبدالحميد اليوم الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 الحكم في الدعوى التي طالبت بمنع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري من الظهور على وسائل الإعلام.

وقد اختصم في الدعوى رئيس نادي الزمالك السابق “ممدوح عباس” والتي حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، ورئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين، ووزير الاستثمار في بعض القنوات الفضائية.

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وقد أعلن ممدوح عباس في الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس نادي الزمالك الحالي أنه قد اعتاد الظهور على القنوات الفضائية كضيف شرف من أجل التحاور في العديد من البرامج، وأنه في تلك الحلقات قد وجه السباب له دون وجه حق، وهذا ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث قام بتحرير محضر ضده يتهمه فيها بالسب والقذف.

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