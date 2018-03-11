المرور: استقرار حركة السير بالطرق السريعة وكثافات مرتفعة على أغلب الطرق

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور الرائد “محمد الشربيني” حيث أعلن أن حالة المرور مستقرة على جميع الطرق السريعة في الدولة المصرية بسبب استقرار الحالة الجوية خلال الفترة الراهنة.

وأكد على عدم إغلاق أي طريق إلى جانب عدم وجود أي تحويلات في الطرق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الأحد، وأضاف أن هناك حالات من الكثافات المرورية المعتادة على أغلب الطرق الرئيسية وأغلب الطرق طوأهمها على أعلى النيل المتجه نحو طريق الأوتوستراد.

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وأشار الرائد محمد الشربيني إلى وجود أحجام الحركة المرورية المرتفعة في الاتجاه القادم من محافظة الجيزة إلى القاهرة الجديدة ولكن يتم التعامل معها خلال الفترة الحالية، وأضاف أن الكثافات المرورية المتواجدة أعلى كوبري السلام والمتجه نحو نفق السلام على جانب وجود كثافات أيضا على منطقة الثورة التي لها تأثير سلبي على القادمين من طريق محافظة السويس إلى محافظة القاهرة.

وأضاف أن محو ستة وعشرين يوليو القادم من مناطق السادس من أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان سوف يلاحظ وجود كثافات مرورية ولكنها كثافات متوسطة، أما الاتجاه الأخر من الطريق يشهد حالة سيولة مرورية دون أي عقبات أو مشاكل.

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