استعدادات الحكومة للانتهاء من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل

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تابع المهندس “شريف إسماعيل” والذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور” أحمد عماد” وزير الصحة والسكان، خلال إجتماع برئاسة الوزراء الإجراءات التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة كل الحرص على متابعة أهم الخطوات التنفيذية لقانون التأمين الشامل، بالإضافة إلى التطوير الشامل للخدمات الصحية، لتوفير خدمة تليق بالمواطن المصري.

كما استعرض وزير الصحة أهم الخطوات التي تم اتباعها بشأن تفعيل القانون، وعلى رأسها التشكيل المتوقع للهيئات الثلاث التي نص عليها القانون، وهي : “الرعاية الصحية، والتمويل، والرقابة” ، هذا بالإضافة إلى اقتراح لتوقيع بروتوكول مع وزارة الإتصالات، وذلك لضمان تنظيم عملية ميكنة المنظومة الجديدة، كما ذكر وزير الصحة الدور التي سوف تقوم به شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن تكون تحت إشراف من وزارة الإتصالات.

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وجدير بالذكر أطلقت وزارة الصحة، بالأمس حملة توعية بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية، تحت عنوان “مبادرة شباب مصر”، وتم إطلاق هذه الحملة على 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وهذه الحملة تهدف إلى توعية السكان وخفض الزيادة السكانية، وفقاً للاستراتيجية السكانية 2030، ومن المفترض أن تبدأ فعاليات هذه الحملة بداية من يوم 15 من شهر مارس الجاري، وحتى 15 مايو المقبل، كما تستهدف هذه الحملة ما يقرب من 36 ألف مواطن.

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