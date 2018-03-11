افتتاح 3 مدارس جديدة للتمريض بمستشفيات الصحة النفسية في 3 محافظات

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صرح وزير الصحة والسكان، أن الوزارة سوف تفتتح 3 مدارس للتمريض “بنين” بمستشفيات الصحة النفسية في محافظة بورسعيد، والمنيا، ومحافظة الشرقية، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما أشارت الدكتورة “منن عبد المقصود” والتي تشغل منصب رئيسة الأمانة العامة للصحة النفسية، أنه في الأسابيع الماضية قامت الوزارة بافتتاح عيادة التشخيص المزدوج قسم السيدات، بمستشفى العباسية، بالإضافة إلى البدء في تشغيل قسم الرعاية النهارية بمستشفى المطار للصحة النفسية، مؤكدة على تشغيل خدمة الخط الساخن للإدمان بمستشفى العزازي، ومركز شبرا قاص.

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مؤكدة على تفعيل نظام الباركود حتى يسهل عملية تسجيل المرضى المدمنين، وحفظ البيانات الخاصة بهم للرجوع إليها مرة أخري في أي وقت، وإدراج مستشفى العزازي بمحافظة الشرقية، تحت المستشفيات التي تتبع برنامج المرصد القومي للمخدرات، حيث بلغ عدد المستشفيات إلى 16 مستشفي وهم: مستشفي العباسية، حلوان، الخانكة، شبين الكوم،أسوان،العزازي، طنطا، المعمورة، وعباس حلمي، وبورسعيد،وشبراقاص، وأسيوط، والدميرة.

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