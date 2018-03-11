جهاز 6 أكتوبر: غداً قطع المياه على الصفوة والكرمة من 8 صباحاً وحتى 6 مساءً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر المهندس “عصام بدوي” حيث أعلن عن قطع المياه عن مشروع الكرمة والصفوة غداً الموافق يوم الاثنين الثاني عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 في تمام الساعة الثامنة صباح غد، وحتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال ربط وتغيير بعض مواسير المياه.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر عن تلقي الشكاوى بسبب مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الأربعة والعشرين ساعة من خلال الخط الساخن 15100 خلال فترة انقطاع المياه وتغيير المواسير.

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