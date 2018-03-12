السيسي يأمر بتشكيل لجنة لطرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الموافق 12/3/2018 قراراً جمهوريًا رقم 107 لسنة 2018، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس “إبراهيم محلب” والذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وذلك بشأن طرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء.

وتضمنت اللجنة عدد كبير من كبار المسؤولين بالدولة وهم: مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، رئيس الإدارة العامة ممثلاً عن وزارة الداخلية، ورئيس فرع إعداد الدولة للحرب ممثلاً عن وزارة الدفاع، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني بشمال شيناء، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ممثلاً عن وزارة المالية.

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وتقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لطرح مشروع تنمية شمال سيناء، لاستغلالها في تحقيق التنمية الإقتصادية، تبعاً لمخططات الدولة المصرية في منطقة سيناء.

كما تقوم اللجنة أيضاً باتخاذ جميع الطرق القانونية، وذلك لاستغلال هذه الأراضي بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المقررة، بالإضافة إلى استرداد جميع الأراضي المسروقة، المستحقة للدولة لاستغلالها بمشروع تنمية شمال سيناء.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد صرح في شهر فبراير الماضي أن عملية التنمية الشاملة في سيناء، والتي من المفترض أنها بدأت من عام 2014 حتى عام 2022 تكلف الدولة ما يقرب من 275 مليار جنيه.

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