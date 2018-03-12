قرار جمهوري ينص على إعادة تخصيص عدد من أراضي الدولة بالعلمين الجديدة

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تابع موقع مصر 365 القرار الجمهورية التي تم نشرها من خلال “الجريدة الرسمية” في عددها الصادر برقم تسعة مكرر “هـ” والصادر بتاريخ السابع من شهر مارس الجاري لعام 2018 حيث تضمن على قرار صادر عن رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي تحت رقم مائة وثمانية لعام 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص عدد من قطع أراضي الدولة المصرية من أجل استخدامها للغرض المبين قرين كل منها.

وقد تضمن نص قرار رئيس الجمهورية على التالي “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لعام 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 1994، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لعام 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن عسكرية بديلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية”.

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كما تضمن النص التالي “وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015، وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 24 من شهر نوفمبر عام 2015 بتحديد وبيان مواقع القوات المسلحة المطلوب إخلاؤها والتصرف فيها بمعرفة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لصالح تنمية شاطئ مدينة العلمية الجديدة، وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر “المادة الأولى” ووافق على إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة لاستخدامها في الغرض المبين قرين كل منهما”.

وتضمن أيضا في المادة الأولى والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية النص التالي “مساحة 41703,50 فدان تعادل 175189457 متراً مربعاً وفقاً للخريطة وجدول الإحداثيات المرافقين ويرمز لها بالحرف “أ”، ومنها قطعة أرض بمساحة 8761 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وقطعة أرض بمساحة 26103 أفدنة نقلاً من الأراضي ولاية أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة عليها، مع احتفاظ وزارة الآثار بالموقع الأثري بمنطقة تل العيس بمساحة 21,8 فدان، واحتفاظ القوات المسلحة بالمواقع الخاصة بها، واسترداد القوات المسلحة مساحة 88585,50 فدان وفقاً للخريطة وجدول الإحداثيات المرافق ويرمز لها بالحرف “ب” وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية”.

وتضمن القرار الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على خمسة مواد كان نص المادة الثانية كما ورد بالجريدة الرسمية التالي “المادة الثانية تعتبر الأراضي الشاطئية الواقعة من علامة الكم 105 وحتى علامة الكم 120 طريق الإسكندرية/ مطروح البالغة مساحتها 7268,06 فدان أي ما يعادل 30531930 متراً مربعاً وفقاً للخريطة وجدول الإحداثيات المرافقين ويرمز لها بالحرف “ج” المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة كمنطقة شاطئية لمدينة العلمين الجديدة، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقاً لأحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991 المشار إليهما على أن يتم تنميتها من خلال بروتوكول يوقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”.

وجاء نص المادة الثالثة كالتالي “تحتفظ القوات المسلحة بالمواقع العسكرية الواقعة داخل المساحة المذكورة بالمادة الثانية من هذا القرار واللازمة لشؤون الدفاع عن الدولة، كما تستمر كل من “المعظمة الألمانية- المقبرة الإيطالية” بمواقعها الحالية كمعالم أثرية تاريخية”.

وكانت المادة الرابعة من القرار الجمهورية كالتالي “يلغي كل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 149 لسنة 2014، 109 لسنة 2016 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015”.

وكانت المادة الخامسة كالتالي “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1439 هـ، الموافق 7 مارس سنة 2018م”.

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