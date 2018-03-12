بالفيديو “أديب” يشن هجوم لاذع ضد “منصور” بسبب صلاة السيسي وولي عهد السعودية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 انتقاد الإعلامي الشهير “عمرو أديب” الموجه ضد الإعلامي بقناة الجزيرة الفضائية القطرية “أحمد منصور” بعد أن سخر من صورة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء تأديتهما صلاة تحية المسجد في جامع الأزهر الشريف.

وأعلن عمرو اديب من خلال برنامجه “كل يوم” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية on e قائلاً “ناس بتصلي فيحط الصورة ويقول دول بيصلو أية دول؟ أحمد منصور الإعلامي الكبير العظيم حط صورة من جامع الأزهر للرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد محمد بن سلمان وقال هما دول بيصلو أية؟ هو في صلاة كدة يكونوا الناس واقفين، فيتم الرد عليه قال أن هذه صلاة بنسيمها نحن المسلمين تحية المسجد”.

Advertisements

وأضاف عمرو أديب “الركعتين بتوع تحية المسجد يا أحمد يا إخوانجي”، وأضاف أن الصلاة كانت بصحبة أحد المشايخ المحترمين في الوفد السعودي المرافق لولي العهد أثناء زيارته للدولة المصرية.

ووجه عمرو أديب الحديث إلى الإعلامي أحمد منصور حينما تحدث عن الحراسة وعن الحراسة في الصلاة ، وعرض بعدها صورة للرئيس المصري السابق “محمد مرسي” وهو يصلي في وسط حراسة مشددة بمفردة، ووجه سؤال إلى أحمد منصور قائلا” صلاة أية دي بقى يا احمد؟ دية صلاة النبي أحسن، دية صلاة الخوف” وأشار عمرو أديب “لو هنتكلم عن الحراسات أنا في مرة للرئيس السابق قد سبق أن صحبته 36 عربة حراسة على الهواء مباشرة”.

ويجدر هنا الإشارة أن الإعلامي “أحمد منصور” قد قام بنشر تغريدة على تويتر نشر فيها صورة للرئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي وولي عهد السعودية وعلق على الصورة قائلاً “لا أدري أي صلاة تلك؟ وماذا يفعل من خلفهم؟ هل يعرف أي منكم؟”.

ورد عليه أحد المتابعين قائلاً “هذى الصلاة نسيمها نحت المسلمون تحية المسجد وهي مستحبة وليست فرض لذا لا يلزم الجميع أدائها، أمل أن تكون استفدت وأرجو ألا تتحرج لأي استفسارات أخرى عن الإسلام، عسى الله أن يكتب هدايتك على يدي”.

أقرا المزيد قرار جمهوري ينص على إعادة تخصيص عدد من أراضي الدولة بالعلمين الجديدة