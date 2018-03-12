تشييع جثمان الفريق صفي الدين أبو شناف من مسجد المشير طنطاوي اليوم

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تابع موقع مصر 365 تشييع اليوم الموافق الاثنين جثمان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق “صفي الدين أبو شناف” بعد أن فارق الحياة مساء أمس الموافق يوم الأحد بمستشفى “الجلاء للقوات المسلحة” عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاماً بعد صراع مع المرض.

وقد أعلنت مصادر من أسرة الفريق صفي الدين أبو شناف “إنه من المقرر أن يتم تشييع الجثمان في جنازة عسكرية كبيرة من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي مدينة القاهرة الجديدة، على أن يتم التوجه بالجثمان إلى مقابر العائلة داخل مسقط رأسه بقرية صفط الغربية بمركز المنيا”.

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ويجدر هنا الإشارة أن الفريق صفي الدين أبو شناف قد شغل العديد من المناصب التي بدأت من ضابط استطلاع، ثم تم ترقيته إلى مساعد أركان للجيش المصري، وقد تولى العديد من المناصب منها رئيس أركان القوات المسلحة المصرية إلى أن تم إحالته إلى التقاعد خلال عام 1987م، وقد حصل على العديد من النياشين والأوسمة، ومنها وسام جمهورية مصر العربية من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الطبعة الأولى ثم حصل على نجمة عسكرية عقب حرب اليمن.

وقد شارك الفريق صفي الدين أبو شناف في العديد من الحروب التي خاضتها الدولة المصرية ضد إسرائيل بدءاً من حرب 1956، ثم حرب اليمن التي وقعت عام 1062، ثم حرب 1967، كما شارك في حرب الاستنزاف، حتى قيام حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وأخيراً شارك في اللجنة العسكرية المصرية من أجل تنفيذ اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم “كامب ديفيد” خلال عام 1979م.

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