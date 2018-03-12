أول رد رسمي من وزارة الآثار المصرية بشأن التابوت الفرعوني المهرب للكويت

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان شعبان عبدالجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على استعادة غطاء تابوت يحتمل أن يكون أثرياً قد تم تهريبه عبر مطار القاهرة الدولي وتم ضبطه في دول الكويت خلال شهر مارس الجاري 2018.

وأضاف مدير الإدارة العامة للأثار المستردة “الحادثة يتم التحقيق فيها من قبل الأجهزة الأمنية والرقابية، وسوف يتم الكشف عن المتسبب فيها خلال مدة قصيرة جداًّ”.

Advertisements

وقد تم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة الكويتية عن ضبط تمثال فرعوني داخل أريكة في محاولة لتهريب التمثال الفرعوني، ويجرى خلال الوقت الراهن عرض التمثال الأثري على الجهات الأمنية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية للإدارة العامة للجمارك الكويتية ليتم عرضها على الجهات المختصة إذا كان آثار فرعونية قديمة أم لا.

أقرا المزيد تشييع جثمان الفريق صفي الدين أبو شناف من مسجد المشير طنطاوي اليوم

"الجمارك الكويتية" تضبط تمثال يشتبه انه فرعوني ضبط في تجويف "قنفة"

ㅤ ㅤ ㅤ

ㅤ ㅤ ㅤhttps://t.co/jRGyuHCNN6

ㅤ ㅤ ㅤ

ㅤ ㅤ ㅤ #جمارك_الكويت

ㅤ ㅤ ㅤ

ㅤ ㅤ ㅤ pic.twitter.com/KkqwodDknQ — جمارك الكويت (@customsgovkw) March 2, 2018