منحة أمريكية بقيمة مليون جنيه لمتضررى حادث تفجير مسجد الروضة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان صادر عنها اليوم الموافق الإثنين أن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكي قد وقعا على منحة قيمتها 2,2 مليون جنيه مصري من أجل دعم متضررين العملية الإرهابية التي وقعت في قرية الروضة بشمال سيناء.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر أن تلك المنحة التي تم تقديمها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى “الهلال الأحمر المصري” من أجل دعم المتضررين في حادث تفجير مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بالعريش والتي وقعت خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2017.

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وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن المنحة تم تقديمها من أجل تقديم الدعم المجتمعي لأهالي قرية الروضة والعمل على تدريب الأطفال بها في المدارس على مكونات الإسعاف الأولية إلى جانب تدريبهم على استعدادات الكوارث.

ويجدر هنا الإشارة إلى استهداف هجوم خلال شهر نوفمبر من عام 2017 لمسجد الروضة القائم في مدينة بئر العبد بشمال سيناء خلال تأديتهم لشعائر صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاد ثلاثمائة وخمسة شخص وإصابة مائة وثمانية وعشرين شخص أخرين.

كما تساهم المنحة الأمريكية في التوعية الصحية في مجال رعاية المرضى في المنازل إلى جانب تقديم دورات تدريبية للمرأة المعيلة وكذلك الشباب، إلى جانب التدريب الحرفي على بعض المنتجات اليدوية وتركز المنحة على تقديم الدعم على فئات الشباب والنساء وهي الفئات الأولى المستهدفة في تحقيق التنمية.

وقد تم توقيع على المنحة الأمريكية كلا من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وقد أعلن القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر قائلاً “إن تلك الأموال سوف تسمح للهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لتعزيز عملية التعافي لأولئك الأطفال الذين فقدوا ذويهم وأحبائهم”.

وأضاف قائلاً “نحن أيضا نساعد الهلال الأحمر المصري على توفير الدعم لكسب العيش للأسر المحرومة من الدخل بسبب الهجوم، وهذه المبادرة من الشعب الأمريكي للشعب المصري، وهي رمز للصداقة والتضامن، وجزء من الالتزام المتواصل لهزيمة الإرهاب معاً”.

وأشار توماس جولدبرجر” أن دعم الحكومة الأمريكية يضيف إلى المساعدات الحيوية التي قدمها الهلال الأحمر المصري مسبقاً للمتضررين منذ الهجوم ويشمل التدريب المهني الذي تقدمه هذه المنحة وتوفير آلات النسج ولوازم أخرى تحتاجها السيدات اللاتي فقدن أسرهن في هذه الهجوم”.

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