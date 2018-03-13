نيابة محكمة النقض توصى بإلغاء قرار ادراج محمد ابو تريكة على قوائم الإرهاب

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كشفت مصادر قضائية أن نيابة محكمة النقض، أوصت بإلغاء القرار الصادر من محكمة الجنايات بشأن إدراج مجموعة أشخاص على القوائم الإرهابية ومن بينهم اللاعب المصري محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، وذلك بناء على الطعن بالنقض الذي تقدم به محامي أبوتريكة.

الجدير بالذكر أن قرار ادراج محمد ابو تريكة علي قوائم الإرهاب لاتهامه بتمويل جماعات إرهابية صدر في يوم 12 من شهر يناير من العام الماضي 2017 .

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وأضاف المصدر أن الطعون ستنظر يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 بدائرة “و” بمحكمة جنايات القاهرة، نظراً لإرتباط جميع الطعون بذات القرار.

هذا وقد أستقرت الهيئة العامة للمواد الجنائية والمدنية بمحكمة النقض المصرية في شهر سبتمبر من عام 2017 مبدأ قضائياً جديد، وجاء في مفاده أن الأحكام الجنائية التي أصدرتها محكمة الجنايات قبل تفعيل التعديلات الجديدة، لن ينطبق عليها ، وذلك لأن التعديلات صدرت في 1 مايو 2017 ، وأن الفيصل هو تاريخ صدور حكم إدراج ابوتريكة على قوائم الإرهاب، والذي كان في يوم 12 يناير 2017.

ولهذا السبب ستطبق محكمة النقض المصرية القانون قبل التعديل على الطعون المقدمة قبل تاريخ 18 مايو 2017.

وفي حالة قبول طعن واحد على الأقل فسوف تقضي “النقض” بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الارهاب وتعيد القضية إلى دائرة أخرى لإعادة نظر الطلب المقدم من النائب العام بإدراجهم على القوائم الإرهابية.