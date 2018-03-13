بيان من “القابضة للمياه” عن قطع المياه في 15 منطقة بأجا لمدة 8 ساعات غداً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي” بمحافظة الدقهلية عن انقطاع مياه الشرب عن العديد من المناطق السكنية التابعة على مدينة ومركز أجا وهي “بقطارس، برج النور، نوسا البحر، نوسا الغيط، منية سمنود، تلبنت، ميت أبو الحارث، مناطق من مدينة أجا، كفر الشراقوة، اللاوندي، كفر المندرة، جراح، الديرس، البساتين، شيوة الغربية”.

وقد أضافت الشركة أن المياه سوف يتم قطعها من تمام الساعة العاشرة صباح الغد الموافق يوم الأربعاء إلى تمام الساعة السادسة مساءً، وأشارت الشركة في البيان التي أصدرته منذ وقت قليل أن انقطاع المياه يأتي بسبب قيام الشركة بأعمال التطهير الدورية في مرفق مياه أجا السطحي من أجل العمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين داخل مدينة ومركز أجا والمناطق التابعة لها.

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