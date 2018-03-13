وفاة رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق سمير زاهر

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تابع موقع مصر 365 وفاة رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق كابتن “سمير زاهر” بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن تعلن أسرته عن موعد تشييع الجثمان والعزاء بعد وقت قليل.

يعد الراحل سمير زاهر أحد أشهر رؤساء اتحاد كرة القدم المصري بعدما قاد الجبلاية لتحقيق ثلاث بطولات الأمم الإفريقية متتالية في تاريخ الكرة المصرية، وقد تولى عضو مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي فيما بين عامي 1990 وعام 2002.

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وتولى سمير زاهر أيضا نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري من عام 1994 إلى عام 1996، وتولى رئاسة الاتحاد من عام 1996 إلى عام 1999، ثم تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم لعام 1999 إلى عام 2003.

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