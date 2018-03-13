مسؤول ببالم هيلز بطالب بتوسع ثقافة التقييم العقاري في المجتمع المصري

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس إدارة المحافظ في شركة بالم هيلز للتطوير “ماجد صلاح” الخاصة بشأن التقييم العقاري في الدولة المصرية حيث يتم العمل به منذ وقت بعيد، وأشار أن الأسس التي يقوم عليها التقييم العقار لم تكون متوفرة ومتواجدة إلا منذ فترة قريبة.
وأعلن خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر سيتي سكيب العقاري أن التقييم العقاري هو عبارة عن رقم ناتج عن الجهود الفردية إلا أن نشاط عملية التقييم العقاري تقوم في الأساس على ثلاثة فلسفات وهي “المنفعة، والبيع المقارن، بالإضافة إلى التكلفة”.
وطالب نائب رئيس إدارة المحافظ بشركة بالم هيلز للتطوير أن يتم التوسع في نشر ثقافة التقييم العقاري بجميع فئات الشعب المصري من خلال نشر معايير التقييم العقاري من أجل العمل على زيادة التوعية في هذا الشأن بسبب أهميته الكبيرة.
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