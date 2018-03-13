تعرف على رد فعل “أبوتريكة” بعد قرار محكمة النقض برفع اسمه من قائمة الإرهاب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي اللاعب “محمد أبو تريكة” حيث أعلن أن القرار القضائي الصادر من محكمة النقض والذي يقتضي برفع اسمه من قائمة الإرهاب و المحظورين من السفر عبر حسابه الشخصي عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بنشر صورة لعلم مصر.

ويعد هذا تلميحاً من اللاعب محمد أبو تريكة بقرب عودته إلى الأراضي المصري وبشرى سارة على جميع محبي اللاعب ومتابعيه، وما يؤكد قرب عودة اللاعب إلى مصر أنه بعد القرار الصادر برفع اسمه من قوائم الإرهاب والمحظورين من السفر غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى.

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ويجدر هنا الإشارة أن اللاعب المصري “محمد أبو تريكة” يعمل خلال الفترة الحالية كمحلل للدوريات الأوروبية وخصوصاً الدوري البريطاني على قنوات “بي إن سبورتس” القطرية.

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