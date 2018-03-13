الجالية المصرية بأمريكا تتطوف شوارع نيويورك لتأييد “السيسي” في الانتخابات

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تابع موقع مصر 365 قيام الجالية المصرية بأمريكا من الطواف في شوارع العاصمة الأمريكية نيويورك بالإعلام وصور للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استعدادا لإجراء انتخابات الرئاسة المصرية واعلنوا عن تأييدهم للرئيس المصري للحصول على فترة رئاسة جديدة.

وقد قام الوفد الدبلوماسي الشعبي المصري بعقد مؤتمر جماهيري مع عدد من القيادات وأعضاء الجالية المصرية في ضواحي بروكلين بالعاصمة الأمريكية نيويورك، وتم خلال المؤتمر استعراض إنجازات الرئيس المصري خلال فترة ولايته الأولى، وأكدوا على أهمية استقرار الدولة المصرية خلال تلك المرحلة وقد قاموا برفع شعار تصويت بالملايين وإرادة شعبية قوية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعلى نسبة تصويت خلال عملية التصويب.

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وقد استمرت فعاليات المؤتمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الثلاثاء وقد قامت الجالية المصرية بمسيرة يحملون العلم المصري ويطوفون به في شوارع العاصمة الأمريكية نيويورك وشوارع نيوجيرسي حتى الصباح.

وقد شارك في حضور فعاليات المؤتمر رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية المستشار أحمد الفضالي، ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أحمد خطاب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي الدكتور سعيد حساسين، والإعلامي طارق علام إلى جانب عدد من منسقي وفد الدبلوماسية الشعبية بأمريكا.

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