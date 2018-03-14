تعرف على أسباب إنسحاب “موسي مصطفي موسي” من لقاءه على قناة أون

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قامت قناة “أون تي في لايف” الفضائية مساء يوم الأثنين الماضي، بالإعلان عن استضافة المرشح الرئاسي المهندس “موسي مصطفي موسي”، وذلك من خلال ظهوره في برنامج “الطريق إلى الاتحادية”، مع الإعلامي “معتز عبد الفتاح” والإعلامية “لبنى عسل”، وتم اعلان برومو عن الحلقة على القناة، ولكن المرشح الرئاسي لم يظهر خلال هذه الحلقة.

وتحدثت الإعلامية “لبنى عسل” خلال البرنامج مؤكدة أن المرشح الرئاسي “موسى مصطفى موسى” سوف يكون ضيف حلقة اليوم، ومن حق الجمهور أن يعرف الأسباب التي منعت المرشح من الظهور من خلال البرنامج، وأكدت أنه قد اعتذر عن اللقاء التليفزيوني قبل بداية الحلقة بلحظات قليلة، كما أشارت إلى أنه من المؤكد أنه لم يتمكن من الحضور لأسباب شخصية، أو أنه لا يريد أن يُوجه إليه أسئلة محددة.

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ورد الإعلامي “عبد الفتاح” وأكد على حديث “لبني عسل”، وأنها لخصت كل ما يريد أن يتحدث عنه، مشيراً إلى أن البلاد تمر بفترة صعبة، وما يطلبه من المرشح هو أن يجيب على كل ما يود الجمهور معرفته عن برنامجه الإنتخابي، وردت “لبني” “مشكلة أسئلة .. لكن ياريت نقفل الصفحة دي”.

ومن جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في قناة “أون تي في” أن المرشح الرئاسي قد طلب من الحملة الرئاسية أن تتطلع على الأسئلة التي سوف توجه إليه خلال اللقاء، حيث قام مُعد من البرنامج بإرسال الأسئلة، بناءً على طلب المرشح الرئاسي، ولكنه أبدى رفضه التام على الظهور في البرنامج، معتقداً بأن هذه الأسئلة سوف تكون ضده قبيل العملية الإنتخابية، فيما أكد فريق الإعداد أن الأسئلة كانت تتعلق بالعملية الانتخابية والبرنامج الانتخابى الخاص به.

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