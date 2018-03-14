النيابة العامة تحدد ارقام للمواطنين لأستقبال البلاغات حول الشائعات والاخبار الكاذبة

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قالت النيابة العامة أنها خصصت أرقام هاتفية، لمساعدة المواطنين على سرعة الإبلاغ من خلالها عن “أي أخبار كاذبة أو شائعات”، يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي من شأنها “التأثير و المساس بأمن البلاد أو ترويع المواطنين”.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب النائب العام ، أن هذه البلاغات سيتم نقلها جميعا من خلال رسائل عبر تطبيق “واتس آب”، أو رسائل نصية، على أن يتم إرفاق بيانات المُبلغ ومحتوى البلاغ.

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وتم تحديد عدد من الأرقام للنطاقات الجغرافية المختلفة في شتى أنحاء البلاد، وقال وزير مجلس النواب المستشار “عمر مروان”، : “أن النيابة العامة جهة قضائية لها الحق الكامل فى تلقي البلاغات من المواطنين على النحو الذى تريده وتحدده، ولها الحق أيضاً فى تحريك الموضوع ليأخذ طريقه الى القضاء إذا اكتملت فيه الأركان القانونية”.

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