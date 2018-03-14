الوطنية للانتخابات: اليوم بداية الصمت في الداخل والخارج

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار “محمود الشريف” حيث أكد أن الصمت الانتخابي في الخارج والداخل يبدأ من اليوم الموافق يوم الأربعاء وذلك قبل موعد إجراء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج.

وأوضح المستشار “محمود الشريف” أن المناقشات التي تتم بخصوص إجراء الانتخابات لا يدخل ضمن الصمت الانتخابي، وأكد أيضا على أن أي استفسار خاص بانتخابات الرئاسة المصرية مسموح بها طالما أنه لم تتناول أي مرشح سواء بتأييده أو تأييد يغيره.

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وأضاف قائلاً “أي دعاية لأي مرشح بعد اليوم أو الغد الموافق الخميس الموافق الخامس عشر من شهر مارس لا تجوز ولا تعتبر اختراق للصمت الانتخابي، وسوف يتم توقيع العقوبات بشأنها”.

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