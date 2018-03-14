وزير الشباب والرياضة يشارك في تشييع جثمان “زاهر”

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تابع موقع مصر 365 وصول وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز إلى مسجد عمر بن عبدالعزيز القائمة في منطقة مصر الجديدة من أجل أداء صلاة الجنازة على رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق سمير زاهر.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل سمير زاهر في مقابل مدينة 6 أكتوبر، وتقام مراسم العزاء يوم الجمعة القادم في مسجد المشير طنطاوي، ويجدر هنا الإشارة أن سمير زاهر قد وافته المنية عصر أمس الموافق يوم الثلاثاء بعد صراعه الطويل مع المرض.

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