نائب يوجه طلب إحاطة لتكثيف الرقابة على منافذ بيع الدواجن واللحوم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إشادة عضو مجلس النواب المصري وأمين العاصمة بحزب مستقبل وطن النائب حسين أبو جاد بالجهود التي تقوم بها “الهيئة العامة للخدمات البيطرية” التابعة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد أن تم ضبط أكثر من ثلاثة عشر طن من الدواجن واللحوم الفاسدة خلال يومين في تسع محافظات.

وأكد البرلماني على أن اللحوم والدواجن الفاسدة قد تم ضبطها في المحافظات التالية “محافظة البحيرة، ومحافظة سوهاج، ومحافظة دمياط، ومحافظة أسيوط، ومحافظة القليوبية، ومحافظة دمياط، ومحافظة الفيوم، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة الدقهلية”.

Advertisements

وطالب النائب حسين أبو جاد بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس البرلمان المصري الدكتور “علي عبدالعال” ليتم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل وإلى وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي من أجل ضرورة العمل على تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الدواجن واللحوم.

وقد طالب البرلماني على ضرورة التأكيد على سلامة الدواجن واللحوم في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستهلكين في الأسواق المصرية، وقد وجه النائب تساؤل حول الحملات الرقابية التي دشنتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على باقي المحافظات والكميات التي تم ضبطها من اللحوم والدواجن الفاسدة وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على جميع الجهات و التجار المخالفين.

أقرا المزيد الاستثمار: الحكومة حريصة على تمويل القطاع الخاص لتوفير فرص عمل