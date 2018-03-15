نائب: الدولة المصرية لن تسقط طالما فيها رجال القوات المسلحة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء “يونس الجاحر” حيث أكد أن تكريم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم لأهالي الشهداء من خلال الحفلة التي تم أقامتها بقاعة المؤتمرات تعد تتويجاً لجهود رجال وزارة الدفاع في مكافحة الإرهاب بمنطقة سيناء.

واعلن اللواء يونس الجاحر أن رجال القوات المسلحة يبذلون جهد كبير من أجل القضاء على جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وأكد على أن العملية العسكرية الأمنية المشتركة الشاملة الممتدة من أجل القضاء على البؤر الإرهابية والتي تمت بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية من أجل جعل شبه جزيرة سيناء آمنة من الإرهاب.

Advertisements

وأكد البرلماني قائلاً “أن كلمة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال حفل اليوم جاءت موجزة وفي محلها، وأكد الرئيس على أن الدولة المصرية لن تسقط، وأنها هي التي تحمي المنطقة العربية أسرها”، وأضاف أن الرئيس أكد أن الدولة المصرية لن تسقط طالما فيها رجال القوات المسلحة الذين بذلوا كل نفيس وغالي لحماية جمهورية مصر العربية.

أقرا المزيد حقوق الإنسان ترسل وفد برلماني بقيادة علاء عابد لمتابعة قضية “مريم” بلندن