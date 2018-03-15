برلماني يطالب الحكومة بتصعيد محاسبة المقصرين في قضية “مريم عبدالسلام”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري النائب شريف الورداني حيث أكد أن حادثة مريم بلندن لن تمر مرور الكرام، وقد تقدم البرلمان ببيان عاجل من خلال البرلمان موجه مباشرة على وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووزير الخارجية المصرية بخصوص وفاة الطالبة “مريم عبدالسلام”.

واكد البرلماني أن الطالبة المصرية مريم قد تعرضت إلى اعتداء يعد اعتداء وحشي في المدينة البريطانية نوتنجهام البريطانية، وأكد أنه لا يمكن السكوت عن تلك الجريمة ولابد من تحرك الجهات المصرية المسؤولة للتحقيق في تلك الحادثة.

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وأضاف النائب شريف الورداني أن الطالبة مريم عبدالسلام قد تعرض إلى اعتداء وسحل من قبل عشرة فتيات في الدولة البريطانية ليتم بعد تعرضها للحادث إلى نقلها إلى أحد المستشفيات التي قامت بالتشخيص الخطأ لحالتها الصحية مما أدى في النهاية إلى وفاتها منذ ساعات قليلة.

وأكد على أن الحادث لن يمر مرور الكرام، ولكن لابد من قيام الجهات المصرية المسؤولة بموقف جادي من أجل التحقيق في الأمر ومحاسبة جميع الجهات التي قصرت في التعامل مع الطالبة المصرية دعاء عبدالسلام.

وأشار النائب شريف الورداني أن قضية السحل والاعتداء التي تعرضت له مريم عبدالسلام لم تعد الحالة الوحيدة بل هناك العديد من القضايا المشابهة التي تقع للشباب المصري حول العالم الذين يخرجون من الدولة المصرية سواء للعمل أو لطلب العلم فيجدون الموت أمامهم.

وطالب البرلماني الحكومة المصرية والمسؤولين فيها بتصعيد القضية من أجل المحاسبة الجنائية في قضية مقتل الطالبة مريم عبدالسلام عقاباً على تلك الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطالبة المصرية.

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