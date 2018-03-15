وزارة المالية تعتمد 4.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة لوزارة الصحة وعدد من الهيئات الحكومية

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وقع “عمرو الجارحي” الذي يشغل منصب وزير المالية، عدداً من الاتاحات العاجلة تقدر ب 4 مليار و 700 مليون جنيه، وذلك عن شهر فبراير الماضي، لصالح وزارة الصحة، وهيئات تابعة لوزارة التموين، وهيئة السكك الحديدية، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

كما صرحت وزارة المالية عبر بيان صادر اليوم الخميس الموافق 15/3/2018، أن الإحالات الصادرة تضمنت مبلغ 4 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية، لتغطية قيمة السلع الموجودة بالبطاقات التموينية، بالإضافة إلى نقاط الخبز، وتكاليف الخبز وذلك عن شهر فبراير 2018.

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كما أصدرت وزارة المالية ضمانات تقدر ب 190.7 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، حتى تقوم بشراء 835 ألف طن قمح مستورد، وهذا ما جاء في نص البيان.

كما تضمنت الاتاحات مبلغ 25 مليون جنيه، لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى تكلفة الحملات الإعلامية لتوعية الشباب من مخاطر الإدمان والمخدرات، كما تضمنت الاتاحات مبلغ 21.9 مليون جنيه لصالح وزارة الصحة، لتكلفة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، حيث يستفيد من هذا البرنامج الذين يتقاضون معاش الضمان الإجتماعي.

كما أتاحت وزارة المالية مبلغ 60.6 مليون جنيه، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك عن شهر يناير الماضي، لدعم كلاً من : الطلاب والمرأة المعيلة، والأطفال ما قبل سن الدراسة، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لما التزمت به الهيئة الحتمية حيال العاملين عن شهر فبراير 2018.

كما أكدت وزارة المالية أنها أتاحت مبلغ 125 مليون جنيه، لصالح الهيئة الوطنية للصحافة، حتى تقوم باستكمال صرف مستحقات العاملين في جميع المؤسسات الصحفية.

وأتاحت وزارة المالية مبلغ 98.5 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للقطن، حتى تقوم بسداد مستحقات العاملين عن شهر فبراير، و مبلغ بقيمة 62.5 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

و مبلغ بقيمة 6.2مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك ك دعم عن اشتراكات الطلبة عن شهر يناير الماضي، و مبلغ بقيمة 4.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو الأنفاق.

كما أتاحت الوزارة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات العاملين بشركات الري ، والتي تتبع الهيئة القابضة للري والصرف وذلك عن شهر فبراير.

وتضمنت الاتاحات مبلغ 2.6 مليون جنيه لصالح المجلس الأعلى للثقافة، لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر فبراير 2018.

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