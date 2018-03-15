بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

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مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر ، بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج مصر ، حيث قامت سفارة مصر بنيوزيلندا ببدء عملية التصويت، حيث تعد أول دولة بها لجنة انتخابية، و تبدأ عملية الانتخابات الرئاسية مساء اليوم، هذا لفرق التوقيت حيث بدأت عملية الانتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى انتهاء عملية التصويت خلال 3 أيام على التوالي.

حيث يبلغ عدد الجالية المصرية الموجودة في نيوزيلندا حوالى 2000 مصري، ومن المفترض أن يتم الإنتهاء من عملية التصويت مساء يوم السبت القادم.

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ويذكر أن عملية الانتخابات الرئاسية تجري في 124 دولة، وتضم 139 لجنة انتخابية بالقنصليات والسفارات، بينما يقوم 786 عضو بالسفارات والقنصليات بالإشراف على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

حيث يتنافس كلاً من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح “موسي مصطفي موسي”.

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