رقص وزحام أمام السفارة المصرية بأبوظبى فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

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تجمهر الآلاف من الناخبين المصريين، المقيمين في دولة الإمارات المتحدة، أمام مقر السفارة المصرية بأبوظبي حتى يقومون بإجراء عملية الإنتخابات الرئاسية، وقد ظهر عليهم مشاعر الحب والفرح رافعين لافتات مكتوب عليه”جئنا من أجل مستقبل مصر”.

حيث امتدت الطوابير إلى الشوارع الجانبية للسفارة، من كثرة الناخبين المتواجدين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتواجد عدد كبير من جميع الفئات العمرية، كما شهدت الساعات الأولي رقص وغناء من قبل الناخبين احتفالاً ببدء العملية الإنتخابية.

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كما أكد “وائل جاد” الذي يشغل منصب السفير المصري بالإمارات، أن صباح أنه في صباح اليوم وقبل الموعد المحدد لفتح اللجنة الإنتخابية بالسفارة والتي من المقرر أن تفتح أبوابها في تمام التاسعة صباحاً، تواجد عدد كبير جداً أمام السفارة المصرية, وأشار في نهاية حديثه أن العملية الانتخابية تسير بشكل سليم وطبيعي.

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