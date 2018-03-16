التجارة والصناعة تكشف حقيقة حظر تصدير البطاطس إلى روسيا

Advertisements

نفى “ياسر جابر” الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، صحة المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام ، حول خبر قرار السلطات الروسية بفرض حظر على استيراد البطاطس المصرية.

كما أشار المتحدث أن القرار الذي صدر بالأمس، هو يتضمن رفض شحنتين بطاطس فقط، وهذا ما نتج عنه قرار فرض الحظر المؤقت على الشحنات الواردة من حوضين تصدير، وهذا القرار يطبق من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس 2018.

Advertisements

وعلى نفس السياق أكد “ناصر حامد” الذي يشغل منصب رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، أن قرار الحظر يُطبق على حوضين فقط من 476 حوض، والذي يتم تصدير منها إلى الأسواق الروسية، مشيراً أن مصر تسير وفقاً للمعايير والإجراءات الصحية والنباتية، والتي تؤكد أن خلو الصادرات المصرية من جميع الآفات، وهو ما ساعد في إحداث نقلة كبيرة في معدل تصدير البطاطس إلى الأسواق الروسية، خلال العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية من البطاطس 118.41 مليون دولار، أما في عام 2016 بلغت قيمة الصادرات حوالي 45.4 مليون دولار، حيث بلغت الزيادة 160.64%.

كما أضاف أن المكتب التجاري بموسكو، قد أجرى اتصالاً هاتفياًُ مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للتحقق من مشكلة الرفض، وتقديم الشركتين للمحاسبة، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات الرقابة وأيضاً فحص جميع الشحنات المصدرة إلى روسيا، وخاصة أن في هذا التوقيت مصر حريصة كل الحرص على تنمية صادراتها الزراعية للأسواق الروسية، حيث تتمتع الحاصلات الزراعية المصرية بسمعة جيدة وجودة عالية وهذا ما يجعلها تحظى بقبول من المستهلكين الروس والأسواق الروسية بصفة عامة.

اقرأ أيضاً: رقص وزحام أمام السفارة المصرية بأبوظبى فى أول أيام الانتخابات الرئاسية