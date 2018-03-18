برلماني يطالب الحكومة بزيادة مرتبات ومعاشات الشرطة

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قام النائب عاطف عبد الجواد، بتقديم طلب بزيادة مرتبات ومعاشات الشرطة والأفراد وقوات وزارة الداخلية، كما أكد “عبد الجواد” خلال تصريح له على إحدى البرامج التليفزيونية، أن قوات الأمن والشرطة خلال الفترة الأخيرة قد تعرضوا إلى الكثير من المخاطر، وأنهم حتى هذه اللحظة يواجهون الموت كل ساعة، وأن هذا الطلب رداً لجزء من الجميل الذي يقومون به للبلاد.

وأضاف خلال حديثه أن رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، يقفون جنباً إلى جنب للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مشيراً إلى أن رجال الشرطة والجيش يؤدون واجبهم الوطني دون أي طلب، بل يخلصون بكل ما لديهم لمصلحة الوطن أولاً وأخيراً.

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مؤكداً في نهاية حديثه أن رجال الشرطة والجيش تستحق منا كل الإحترام والتقدير، وأنهم كثيراً ما يعرضوا أنفسهم إلى الموت في سبيل الوطن وأمنه، وأن هذا الطلب من باب العرفان لهم بما يفعلوه لمصر، متمنياً أن يتم الموافقة على هذا الطلب بأقصى سرعة.

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