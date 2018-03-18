تعرف على الأسباب وراء انقطاع المياه المتكرر في القاهرة الجديدة

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أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس “مصطفى فهمي” عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انقطاعات متكررة في المياه في الفترة الأخيرة، مضيفا أن السبب في ذلك هو أعمال الصيانة التي يتم القيام بها لشبكات الصرف الصحي والمياه، والتي تتسبب في انقطاع المياه لفترات قصيرة بصورة متكررة.

مضيفًا أن الجهاز يقوم خلال الفترة الحالية بإعادة هيكلة منظومة المياه والصرف الصحي، بجانب مشروعات الطرق الجديدة التي تخضع حاليا إلى التنفيذ في المدينة، حيث يقوم الجهاز باستبدال مواسير المياه القديمة بأخرى جديدة، وذلك حتى لا يضطر الجهاز إلى الحفر من جديد فيما بعد.

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كما أشار فهمي خلال التصريحات إلى أعمال الصيانة التي يقوم بها الجهاز مؤكدا أن جميعها تصب في صالح المواطن، وأكد أن الانقطاعات المتكررة للمياه سوف تنتهي فور انتهاء الجهاز من أعمال الصيانة التي يقوم بها وكذلك مشروعات الطرق وأعمال التجديد.

وقد تسبب الكسر المفاجئ الذي حدث في خط طرد الصرف الصحي الرئيسي الواقع في طريق “العين لسخنة-القطامية” في حدوث انقطاع للمياه عن منطقة التجمع الثالث، كما ذكر المهندس “مصطفى فهمي” أنه يمكن تقديم شكاوى مشكلات المياه والصرف الصحي عبر الخط الساخن “15100” مشيرا إلى توفر خدمة استقبال الشكاوى على مدار ال24 ساعة.

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