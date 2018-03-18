تعرف على أسباب زيارة “عمر البشير” للقاهرة

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قرر الرئيس السوداني “عمر البشير” زيارة القاهرة، وذلك لبحث أهم الملفات المشتركة بين البلدين، من خلال اجتماعه مع الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، على أن تستغرق زيارة الرئيس السوداني يوم واحد فقط.

كما أكد “عبد المحمود عبد الحميد” الذي يشغل منصب سفير السودان بالقاهرة، أن زيارة الرئيس السوداني سوف تستغرق يومين، سوف يتم فيها استكمال أهم المباحثات التي عُقدت منذ عدة أسابيع في أديس أبابا، والتي تناولت الجهود التي تسعى إليها البلدين لحل القضايا بينهم، بالإضافة إلى تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

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ومن جانب آخر أكد “طارق رضوان” الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أن زيارة الرئيس السوداني إلى مصر تدل على رغبة البلدين في تجاوز أي مشاكل وخلافات، كما أضاف “رضوان” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيراً ما يؤكد على العلاقة القوية التي تربط مصر والسودان، وأن الرئيسان قد استطاعا أن يخمدا الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف “رضوان” أنه يستبعد أن يلقي الرئيس السوداني خطاباً فى مجلس النواب، خلال زيارته إلى القاهرة، وأشار خلال حديثه أن زيارة الرؤساء إلى مجلس النواب أمر غير قانوني.

ومن جانب آخر أكد “هاني رسلان” باحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن زيارة الرئيس السوداني في هذا التوقيت أمر مهم جداً، باعتبارها خطوة كبيرة في انهاء التوترات بين البلدين، مؤكداً أن مصر حريصة كل الحرص على عدم افتعال أي توتر منذ البداية، كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني اتفقا على تخطي هذه الخلافات، هذا بجانب تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، مؤكداً أن هذا اللقاء من أهم الحلول المناسبة للحفاظ مصلحة البلدين المشتركة.

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