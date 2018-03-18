براءة الإعلامية “مني عراقي” من تهمة “خدش الحياء وتشويه صورة الرجل المصري”

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أمرت محكمة جنح مصر القديمة، يوم الأحد الموافق 18 مارس 2018 بمجمع محاكم جنوب القاهرة، ببراءة الإعلامية “منى العراقي”، من التهم المنسوبة إليها وهي ” ارتكاب فعل فاضح على الهواء خلال تقديمها برنامجها المذاع على قناة المحور الفضائية، وتشويه صورة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة.

حيث بدأت القضية بتقديم المحامي “أشرف ناجي” جنحة مباشرة ضد الإعلامية “منى العراقي”، مشيراً أن الشعب المصري قد فوجئ بما قالته الإعلامية خلال الحلقة على الهواء مباشرةً، حيث قامت الإعلامية بالتلفظ بألفاظ غير لائقة على الهواء، كما اتهمت الرجل المصري أنه لا يفكر سوى في غرائزه، ولا يهتم إلا بالعملية الجنسية، وهذا ما اعتبره المحامي تشويه لصورة الرجل المصري، وإساءة بالغة للشعب المصري.

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وبعد إذاعة هذه الحلقة، قامت النقابة العامة للإعلام وقناة المحور الفضائية بوقف الإعلامية “منى عراقي” بسبب ما قامت بتقديمه من أفكار غريبة، وما فيها من تحريض النساء بالامتناع عن أزواجهن، والانتقام منهم بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة تسوء صورة المجتمع المصري.

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