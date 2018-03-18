دار الإفتاء تعلن غداً غرة شهر رجب لعام 1439 هـ

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور “حاتم عودة” بأن غدا الموافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 هو غرة شهر رجب للعام الهجري 1439، وأكد بأن عدته الشهر سوف تكون تسعة وعشرين يوماً ليكون أخر يوم في شهر رجب القادم هو يوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر أبريل القادم لعام 2018.

وأعلن الدكتور حاتم عودة أن هلال شهر رجب لن تثبت رؤيته يوم الرؤية الشرعية بسبب ميلاده في تمام الساعة الثالثة واثنى عشر دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي.

Advertisements

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن عودة هلال شهر رجب والذي سوف يغرب مع غروب شمس يوم الرؤية الشرعية في بعض المدن بالدولة المصرية، ولكن سوف يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة دقيقة واحدة فقط بعد وقت غروب الشمس.

ويجدر هنا الإشارة أن غرة شهر رمضان المعظم سوف تكون فلكياً يوم السابع عشر من شهر مايو القادم، وغرة شهر شعبان السابع عشر من شهر أبريل القادم، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك أن استطلاع شهر رجب ثبت غدا يوم الاثنين هو غرة شهر رجب.

أقرا المزيد شعبة إلحاق العمالة تعلن مليون وظيفة للمصريين خلال إعادة إعمار العراق 2018