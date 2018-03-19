استمرار فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في محافظات مصر

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أشار رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ المهندس “محمد مفتاح” إلى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه واستمرار فعالياتها لليوم الثالث على التوالي، مؤكدا على أن الحملة خاضعة لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد مفتاح خلال التصريحات أن الحملة تهدف إلى زيادة التوعية بقرية اسحاقة وذلك من خلال تكثيف الحملات، وكذلك توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه من خلال الكلمات التي سيتم بثها للطلاب في الطابور والإذاعة المدرسية، والندوات التي سيتم تنظيمها للصفوف الرابع والخامس الابتدائي والتي سيتم خلالها الحديث عن أهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

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هذا بجانب الدور الهام الذي يلعبه أئمة الأوقاف، وذلك من خلال الندوات الدينية التي سيقوموا بعقدها والحديث خلالها مع المواطنين عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، كما أشار إلى أهمية الدور التنسيقي الذي سيتم مع عمدة القرى المختلفة، والذي سيساهم في التخلص من العقبات التي من الممكن أن تقف في طريق الحملة.

هذا وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج اللواء ” محمد بدري” أنه قد تم تنظيم إحدى الحملات التي ستقوم بتوعية أهالي قرية باصفورة من خلال طرق أبوابهم والحديث معهم عن الأهمية الكبرى للمياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

كما تم تنظيم عدد من اللقاءات مع المصلين في إحدى المساجد بالقرية ويدعى مسجد العمري، وذلك للحديث عن أهمية قطرة المياه الواحدة، وكذلك الحصول على رأي أهالي القرية حول الخدمات التي تقدمها الشركة لهم.

هذا وأضاف أيضا أنه قد تم تنظيم ندوة مع طالبات مدرسة بلصفورة الإعدادية بنات، وتم الحديث خلال الندوة عن مراحل تنقية المياه، والجهد الذي تقوم شركات المياه بذله لتوفير كوب واحد فقط، وكذلك المواصفات العالمية التي يجب أن تكون المياه المنقاة مطابقة لها، وفي نهاية الندوة تم الحديث عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وكذلك الأضرار الصحية التي يخلفها استخدام الفلاتر في المنازل.

هذا كما شملت الفعاليات القاهرة الكبرى، حيث نشرت شركتي المياه هناك استمارات الاستقصاء الميدانية بين سكان حي روض الفرج، وكذلك أعلنت عن القافلة المائية وبرنامجها، هذا بجانب الندوات الدينية والتثقيفية التي قامت بعقدها في بداية اليوم والأنشطة الفنية والرياضية والتي شملت مشاركة من قبل جميع المراحل العمرية، وقد تم هذا في قصر الثقافة ومركز الشباب التابع لروض الفرج.

بينما قامت شركة المنوفية اليوم بتنظيم عدد من الأنشطة والتي استهدفت خلالها المدارس الابتدائية التابعة لقرية زوير والتي تقع في مركز شبين الكوم، حيث قامت خلالها بالتوعية بأهمية المياه، وقامت كذلك بعقد زيارة إلى المعهد الابتدائي الأزهري والذي يقع في نفس القرية.

الجدير بالذكر أن تلك الفعاليات تأتي في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، والتي جاءت بالمشاركة مع وزارة الري والإسكان والتربية والتعليم والبيئة والأوقاف والكنيسة القبطية والأزهر الشريف.

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