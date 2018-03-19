مسؤولة الطب البيطري بالسويس تعلن عن تفسير وجود نسانيس بالمحافظة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها مديرة الطب البيطري بمحافظة السويس عزيزة يوسف حيث أعلنت أن الهيئة بمحافظة السويس قد رصدت العديد من البلاغات والشكاوى من قبل المواطنين بسبب ظهور نسانيس في القطاع الريفي القائم بمحافظة السويس دون أي معرفة وخصوصاً في منطقة الجناين.

وأضافت أن هيئة الطب البيطري قد قامت بتشكيل لجنة من أجل رصد تلك الظاهرة، وقد تم إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل العمل على إيجاد حلول لملاحقة النسانيس، كما تم إبلاغ إدارة الأزمات بمحافظة السويس كما تم مخاطبة حديقة الحيوان بالجيزة من أجل سرعة إرسال لجنة إلى السويس للامساك بتلك القرود ليتم نقلها إلى حديقة الحيوانات.

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وأضافت الدكتورة عزيزة يوسف قائلة “بالرغم من وجود العديد من المحاولات من أجل اصطياد القردة بالتعاون مع العاملين في السيرك المقام بمحافظة السويس إلا أن تلك المحاولات قد باءت بالفشل”، وأشارت أنه قد تصوير تلك القرود على سور ميناء بورتوفيق بمنطقة الترسانة البحرية.

وأشارت أن تلك القرود سريعة الهرب بمجرد الشعور بوجود الأهالي حولها، وأضافت أن تلك النوعية من القرود هي من النوع المسالم الغير خطر على الإنسان، وأعلنت الدكتورة عزيزة يوسف أنه قد قامت بإخطار “هيئة قناة السويس” من أجل فحص المراكب وكذلك الحمولات التي تعبر قناة السويس في الفترة الأخيرة من أجل التأكد من تلك مصدر تلك النسانيس.

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