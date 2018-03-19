مساعد رئيس الجمهورية يطلع على إجراءات الأمن والسلامة بالسكك الحديدية

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تابع موقع مصر 365 اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب وعضوية مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والرقابة الإدارية والكلية الفنية العسكرية اللواء أمير سيد أحمد من أجل مراجعة معايير السلامة والأمان في خطوط هيئة السكك الحديدية وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس هشام عرفات.

وقامت اللجنة بالاستماع إلى شرح رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس سيد سالم وكما شارك في الشرح نواب من هيئة السكك الحديدية العاملين في مجال الموارد البشرية والسلامة والتشغيل والصيانة والبنية الأساسية.

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وقامت اللجنة باستعراض جميع ظروف تشغيل السكك الحديدية كما تم مراجعة جميع إجراءات الأمان والسلامة المطبقة خلال الفترة الراهنة والتي تعد مستقبله خلال الفترة المستقبلية من أجل ضمان رفع نسب الأمان وعدم السماح بتشغيل أي خطوط تقل فيها معايير الأمان والسلامة عن المواصفات العالمية.

وقد اتفقت اللجنة على تأكيد موقف وسائل الأمان على بعض خطوط هيئة السكك الحديدية بهدف دراسة العمل على تخفيض عدد الرحلات حتى يتم العمل على رفع كفاءتها في الفترة القريبة القادمة.

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