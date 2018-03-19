التموين ترد على شائعة سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه

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صرح “ممدوح رمضان” الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين، أنه في الآونة الأخيرة ترددت شائعات بشأن عدم أحقية من يتعدى دخله ال 2500 جنيه، بأن يستفيد بالدعم التمويني، حيث أكد “رمضان أن كل هذه الأخبار شائعات وأخبار كاذبة.

كما أشار “رمضان” خلال تصريح له ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “Extra News” أن أي مواطن مصري له الحق في الحصول على بطاقة تموينية، مهما كان دخله، ولم يتم حذف أي شخص من منظومة التموين، إذا كان إسمه من ضمن الأسماء المدرجة بمنظومة التموين.

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وأكد في نهاية حديثه أن الدعم في مصر، يصل بالتساوي على جميع المواطنين، وأن المشكلة الوحيدة في منظومة التموين هي فشل إدارة بعض مكاتب التموين، منوهاً أنه لابد من الإبلاغ إذا شعر المواطن بإساءة من موظفي مكاتب التموين على الفور ليتم محاسبتهم على التقصير في تأدية عملهم.

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