بيان رقم 16 للقوات المسلحة بشأن العملية “سيناء 2018”

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قال المتحدث باسم القوات المسلحة، ان القوات تمكنت من قتل 36 إرهابيا خلال الأيام الخمسة الماضية في سيناء والتي تشهد عمليات عسكرية كبيرة بهدف تدمير مناطق تواجد العناصر التكفيرية والبؤر الإرهابية وتطهير محيط القرى والمدن شمال ووسط شبه جزيرة سيناء .

وأعلن المتحدث في البيان الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن العمليات أسفرت أيضا عن “قيام القوات الجوية بتدمير إحدى سيارات الدفع الرباعي التي كانت تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة ،وقامت القوات أيضاً باستهداف وتدمير عدد 12 هدف كانت تمثل أوكار للعناصر التكفيرية، وتدمير إحدى العربات المفخخة التي كانت تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة خلال محاولة اقتحام أحد نقاط الارتكاز الأمنى جنوب غرب مدينة العريش” .

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وتابع المتحدث في بيانه أن القوات تمكنت من “القضاء على عدد 36 فرد من الأفراد الارهابية المسلحة أثناء عمليات تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بمنطقة شمال ووسط سيناء وعثرت القوات بحوزتهم على مجموعة من الأسلحة النارية وأجهزة إتصال لاسلكية، وتمكنت القوات أيضاً من القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة بعد أن توافرت المعلومات عن أماكن تواجدهم وتمكنت من مقتل عدد 6 عناصر تكفيرية أثناء عمليات تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم على عدد 3 بنادق آلية وأحد العبوات الناسفة والتى أعدت خصيصا للتفجير، بعد أن وردت معلومات تؤكد اختباء العناصر الارهابية بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش.”

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